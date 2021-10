Prefeita Cinthia Sonale consegue reforço policial para o município de Grossos

A prefeita Cinthia Sonale, preocupada com o número recorrente de assaltos que tem causado transtorno a toda a população, se reuniu com o o Tenente-coronel Andrelino, comandante do 12º Batalhão para discutir sobre a segurança local, bem como pedir reforço policial. Ao final da reunião, o Tenente-coronel Andrelino, a pedido de Cinthia, fez a doação de uma viatura para o município e garantiu reforço policial para Grossos durante os fins de semana com apoio da Rocam para dar suporte à segurança da população.