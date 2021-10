Flanelinha é encontrado morto próximo ao campo da antiga Refesa, em Mossoró

Um corpo foi encontrado por populares, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (6), na Rua José Bonifácio, próximo ao antigo campo da Refesa, localizado no Bairro Alto da Conceição em Mossoró.

A Polícia militar foi acionada por volta das 5h e isolou o local até a chegada do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) e da Polícia Civil.

O corpo apresentava sinais de violência. A vítima foi identificada como Manoel Lopes de Oliveira, de 46 anos. Ele fazia bicos como flanelinha.

De acordo com os peritos do Itep, o homem foi espancado até a morte, possivelmente, com uma pedra. No local, foi possível constatar que ele teve afundamento do crânio, devido a pancada.

Não houve testemunhas do crime e a motivação, assim como o autor, é desconhecido. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios, vai investigar o caso.

O corpo de Manoel foi removido para a sede do Itep, onde passará por exames.