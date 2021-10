Profissionais de Saúde começam a receber dose de reforço contra Covid-19 em Mossoró

A imunização está acontecendo no Ginásio do SESI, onde também estão sendo vacinados outros grupos. A vacinação deste público começou pelos trabalhadores que atuam em hospitais e receberam a primeira aplicação há, pelo menos, seis meses. “Neste primeiro momento, nós vamos estar vacinando com a dose de reforço os profissionais da saúde que estão trabalhando nas unidades hospitalares de Mossoró, que são os hospitais e as UPAs. Para ter acesso a essa vacinação, o profissional precisará comprovar que está trabalhando e ter concluído o esquema vacinal”, explica a secretária de Saúde, Morgana Dantas.