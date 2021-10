Ceramista é morto a tiros dentro de casa no Loteamento Cidade Oeste, em Mossoró

O crime aconteceu às 2h desta quinta-feira (7). A vítima foi identificada como Fransueldo Baracho da Silva, de 44 anos. Ele teve a casa invadida e foi morto a tiros pelos suspeitos. De acordo com informações da Polícia Militar, o homem estava dormindo no quarto, com a esposa e o enteado. Ele foi arrastado e assassinado na área externa da residência. A motivação do crime ainda é desconhecida.