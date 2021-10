PF prende seis suspeitos de integrarem organização criminosa com atuação no Seridó do RN

A Força Tarefa SUSP de Combate ao Crime Organizado do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), deflagrou na manhã desta quinta-feira (7), a Operação Totoró, para cumprimento de mandados de busca e apreensão e mandados de prisão preventiva contra investigados suspeitos de integrarem organização criminosa com atuação nos municípios de Currais Novos, Caicó e Florânia/RN.

Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, sendo 11 no município de Currais Novos, um em Caicó e um em Florânia.

Seis pessoas foram presas preventivamente em Currais Novos e Caicó, sendo uma autuada em flagrante. Além disso, os policiais aprenderam drogas e balança de precisão.

O objetivo da ação é obter novos elementos probatórios visando desmantelar facção criminosa dedicada à prática de diversas ações delituosas violentas na região do Seridó Potiguar.

Os presos foram conduzidos inicialmente ao Fórum da Comarca de Caicó, onde foi montada uma base da Polícia Federal para realização dos procedimentos de polícia judiciária, e em seguida, serão encaminhados para o Sistema Prisional daquele mesmo município, onde ficarão à disposição da Justiça.

A operação Totoró ocorre no âmbito da Operação Cangalha, realizada em todos os estados do Nordeste, que atua em diversas ações das forças de segurança estaduais e federais no combate ao crime organizado e é coordenada pela Secretaria de Operações Integradas (Seopi) do MJSP.

A ação contou com a participação de 60 policiais e foi efetuada graças ao trabalho conjunto da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional, Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (Seap) e Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social do RN (Sesed).