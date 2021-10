Centro de Reabilitação de Mossoró passa a contar atendimento em neuropediatria. A unidade conta a partir de agora com o serviço especializado do médico neuropediatra Francisco Sidione Teixeira, contratado pela Prefeitura de Mossoró para realizar os atendimentos na unidade. O Centro Especializado em Reabilitação (CER), de Mossoró atende mensalmente cerca de 300 pacientes entre crianças e adultos. A unidade começou a funcionar em fevereiro deste ano.

O Centro Especializado em Reabilitação (CER) Benômia Maria Rebouças, no bairro Santo Antônio, iniciou nesta quinta-feira (07), os atendimentos no setor de neuropediatria, serviço de saúde especializado muito aguardado pela população.

A unidade conta a partir de agora com o serviço especializado do médico neuropediatra Francisco Sidione Teixeira, contratado pela Prefeitura de Mossoró para realizar os atendimentos na unidade. “Há quatro anos espero por este serviço aqui na cidade e me sinto realizada por poder, a partir de agora, fazer as consultas do meu filho aqui na cidade pelo SUS, por que antes só tínhamos essa especialidade na rede particular”. O relato é da funcionária pública Wilma Norte, 40 anos.

Para a dona de casa Gerlane da Silva, 40 anos, que tem um filho diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), foram dois anos de espera para ter um especialista atendendo em Mossoró pelo SUS. Gerlane foi hoje até o CER com o filho para fazer a primeira consulta com o neuropediatra Francisco Sidione. “É muito bom ter essa comodidade de poder contar com o serviço a partir de agora perto de casa. Estou muito feliz”, declarou.

O neuropediatra Francisco Sidione destacou a importância do serviço para a população. Segundo ele, é gratificante poder contribuir para levar um serviço especializado à população. O especialista recebeu às boas-vindas do prefeito Allyson Bezerra e da secretária municipal de Saúde (SMS), Morgana Dantas.

O prefeito Allyson Bezerra falou da importância de garantir serviços de qualidade na área da saúde para a população e lembrou que vem destinando atenção especial à saúde desde o início de sua gestão. “Estamos aqui hoje entregando um serviço especializado no setor de neuropediatria para os mossoroenses, atendendo a uma reivindicação antiga. Nós vínhamos tentando atender a esta demanda desde o início de nossa gestão”, ressaltou.

A secretária de Saúde, Morgana Dantas, reforçou que desde o início de sua gestão vinha tentando concretizar essa contratação, mas somente agora foi possível. “`Estamos dando um passo muito importante hoje. Estar aqui entregando à população um serviço especializado no setor de pediatria é motivo de muita satisfação para nós. A partir de agora, o CER passa a oferecer o atendimento no setor de neuropediatria e as mães não precisarão mais se deslocar a outras cidades em busca desse serviço”, comentou Morgana.

O Centro Especializado em Reabilitação (CER), de Mossoró atende mensalmente cerca de 300 pacientes entre crianças e adultos. A unidade começou a funcionar em fevereiro deste ano. A diretora do CER, Ilse Aragão, reforça que o centro atende a pacientes de todas as idades. Os serviços oferecidos na unidade são divididos em quatro especialidades: Intelectual, Física, Auditiva e Visual. A unidade dispõe de uma equipe de multiprofissionais que inclui: neuropediatra, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, assistentes sociais, entre outras especialidades.

Os pacientes atendidos no CER apresentam, na maioria dos casos, sequelas de AVC, Parkinson, TDAH, TEA, entre outras patologias. “O serviço oferecido aqui é de grande importância, principalmente, para a famílias em vulnerabilidade social, porque é um serviço especializado e oferecido pelo SUS”, concluiu Ilse Aragão.