Comprar seguidores no Instagram: cilada ou estratégia de crescimento?

Muito se fala sobre comprar seguidores do Instagram, mas essa é uma estratégia que diversos usuários sentem medo de adotar por acreditar que sua conta ou engajamento podem ser prejudicados por causa disso.

O que eles não imaginam é que ocorre o exato oposto. Comprar seguidores é uma ótima maneira de atrair mais seguidores e aumentar seu engajamento, sendo um hábito comum entre os principais influenciadores e celebridades da atualidade.

Para que as coisas fiquem mais claras, resolvemos falar aqui sobre tudo o que você precisa saber na hora de comprar seguidores no Instagram, além de todos os cuidados que precisam ser tomados.

O principal deles, naturalmente, é buscar uma empresa que seja verdadeiramente confiável e ofereça seguidores de qualidade. É o caso do Impulsogram, que trabalha apenas com usuários 100% reais e ativos, além de contar com os melhores preços do mercado.

Existem ainda outros cuidados importantes, mas queremos, primeiro, mostrar como comprar seguidores pode ser uma ótima estratégia para conquistar o sucesso no Instagram.





Comprar seguidores no Instagram: estratégia de crescimento

Não precisamos nem falar que comprar seguidores no Instagram fará com que sua audiência cresça instantaneamente. Só que, para além deste benefício, também é possível destacar outras consequências extremamente positivas dessa estratégia.

Ao aumentar sua audiência, você também aumentará o alcance e número de impressões de suas postagens. Ou seja, mais pessoas irão visualizar o que você publica em sua conta, aumentando suas chances de receber mais curtidas ou comentários.

É necessário, portanto, sempre caprichar no seu conteúdo para fazer com que seus novos seguidores também queiram interagir com você e suas publicações.

Um outro elemento que deve ser considerado aqui é que contas com milhares de seguidores chamam muito mais atenção que perfis com apenas algumas centenas.

Existe uma espécie de efeito manada entre os usuários do Instagram: eles querem estar por dentro do que é mais popular. Isso sem mencionar que um perfil com muitos seguidores desperta a curiosidade das pessoas.

Isso significa que as chances de que não-seguidores que estejam apenas visitando o seu perfil cliquem no botão seguir são muito maiores quando você já conta com uma audiência considerável.

Por fim, também precisamos levar em consideração a página Explorar do Instagram – uma verdadeira mina de ouro para quem busca aumentar sua relevância e número de interações.

Quanto maior seu número de seguidores e engajamento, maiores as chances de que suas publicações sejam destacadas nesse espaço. Isso porque o algoritmo do Instagram acaba privilegiando contas com maior popularidade, uma vez que seu alto número de interações e seguidores funciona como uma espécie de selo de qualidade.

Com isso, ao comprar seguidores e interações, você estará aumentando seu engajamento e mostrando ao algoritmo do Instagram que suas publicações merecem ser vistas por mais usuários. Isso colocará você no topo do feed dos seus seguidores, além de garantir um espaço na página Explorar.











Cuidados na hora de comprar seguidores no Instagram

Já sabemos que comprar seguidores no Instagram é uma ótima estratégia para aumentar sua audiência e engajamento. Só que, para que isso aconteça, será preciso tomar alguns cuidados.

É preciso garantir, por exemplo, que você está comprando apenas seguidores reais e com contas ativas no Instagram.

Existem diversas empresas que oferecem seguidores e interações falsas, que são geradas por programas de computador e não por usuários reais.

Ou seja, mesmo que seu número de curtidas e seguidores cresça momentaneamente, você não receberá mais nenhum engajamento derivado desse investimento inicial – diferente do que ocorre ao comprar seguidores reais.

Isso sem mencionar que o Instagram trava uma constante batalhas com esses programas de computador e, caso bots sejam detectados em seu perfil, é provável que sua conta acabe sendo prejudicada.

As punições podem ir desde a diminuição do seu alcance até o bloqueio total da sua conta. Por isso, a melhor opção é sempre apostar em seguidores reais e ativos.

Outra dica essencial é jamais contratar os serviços de empresas que solicitem a sua senha no Instagram. Essa não é uma informação necessária para que a compra de seguidores ou interações seja realizada.

Sites realmente confiáveis e seguros não solicitam nada além do seu @usuário e que sua conta esteja configurada em modo público.

Além disso, também é importante escolher uma empresa que garanta que toda a transação ocorra de maneira completamente sigilosa e discreta. Assim, ninguém ficará sabendo que você comprou seguidores ou engajamento extra.

Por fim, também é preciso garantir que os métodos de pagamento sejam seguros e que seus dados estejam protegidos. Sempre busque empresas que ofereçam formas de pagamentos diversas e que trabalhem com serviços como o PayPal ou PagSeguro.





Já deve ter ficado claro que comprar seguidores no Instagram é uma ótima maneira de alcançar o sucesso que você sempre almejou. É uma estratégia que é utilizada por diversas celebridades e influenciadores, então não há motivo para ficar de fora!

Aumente seu número de seguidores e engajamento quase que instantaneamente e, para garantir que esse crescimento seja constante, capriche no conteúdo de suas publicações. Boa sorte e mãos à obra!