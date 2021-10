Bairro Barrocas recebe plantio de mudas do programa "Mossoró Verde"

Os canteiros do bairro Barrocas, zona Norte de Mossoró, receberão nesta quarta-feira (13), ações do programa “Mossoró Verde” da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos.

No bairro Barrocas, a ação será realizada nos canteiros da rua Luís Agostinho Sobrinho, a partir das 8h. A iniciativa integra uma das metas do programa “Mossoró Verde”, que é em até 4 anos dotar todos os canteiros centrais do município de vegetação nativa.

“Trata-se de uma ação de plantio nos canteiros desta rua do bairro. Será muito importante, porque estaremos arborizando a cidade e ainda contaremos com uma empresa na condição de ‘Amigo Verde’. Nós agora estamos na fase de execução do programa, inclusive, realizando a distribuição de mudas”, explica Zildenice Guedes, gerente de Educação Ambiental.

O programa da Prefeitura de Mossoró prevê a produção de 25 mil mudas ao ano, com distribuição de 10 mil mudas à população, além de atividades que envolvem a distribuição de mudas à população.

O Programa “Mossoró Verde” tem o objetivo de tornar Mossoró mais arborizada, ocupando áreas verdes e oportunizando alcançar uma cidade sustentável. “A ideia é arborizar toda a cidade. E nós convidamos a população para participar e instituições que desejem colaborar com a proposta”, enfatizou a gerente de Educação Ambiental do município.