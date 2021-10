Direção geral do Hospital Maternidade Almeida Castro divulga nota de esclarecimento

"A presença da autoridade máxima do Município de Mossoró, o senhor prefeito Allyson Bezerra, nas dependências do Hospital Maternidade Almeida Castro, que é gerido pela APAMIM, se deu em decorrência de atos de fiscalização da retomada de serviços de cirurgias eletivas custeadas pelo município de Mossoró e o SUS.

A direção geral da Associação de Assistência e Proteção a Maternidade e Infância de Mossoró – APAMIM divulgou Nota de Esclarecimento, nesta terça-feira, 12, a respeito do fato de o prefeito Allyson Bezerra ter gravado vídeo e divulgado dentro do Centro Cirúrgico do Hospital Maternidade Almeida Castro, momento que ocorria um procedimento ginecológico, no início da manhã de sexta-feira, 08.

NOTA DE ESCLARECIMENTO.

A APAMIM vem à público promover esclarecimentos quanto aos fatos relacionados a aparição em vídeo do Excelentíssimo Senhor Prefeito de Mossoró, Allysson Bezerra, junto as dependências de Hospital gerido por esta associação, fato este ocorrido no dia 08/10/2021.

Oportunamente, a APAMIM esclarece que a presença da autoridade máxima do Município de Mossoró em suas dependências se deu em decorrência de atos de fiscalização da retomada de serviços de cirurgias eletivas promovidos em Hospital gerido pela APAMIM.





A presença do Senhor Prefeito fora motivada pela inspeção da gestão local SUS as instalações e serviços do Hospital, estando acompanhado da autoridade máxima da gestão municipal de saúde, a secretária da respectiva pasta.

A APAMIM sempre pauta suas atividades em atos de gestão que zelam pela impossibilidade da exposição da identidade da paciente e manutenção da ordem do ambiente.

Na ocasião do fato destacado, percebe-se que todos os fatores supracitados pela APAMIM foram respeitados, inexistindo a exposição indevida do paciente, bem como existindo o respeito ao direito e dever de uma autoridade pública em promover o acompanhamento e fiscalização de serviços públicos prestados, sem que houvesse a violação de direitos e preceitos legais vigentes.

No mais, informa-se que o paciente em questão fora devidamente assistido pelo estabelecimento hospitalar, tendo êxito no tratamento cirúrgico e recebido alta em sua sequência, inexistindo qualquer formalização de reclamação ou queixa de dito paciente.

Estas são as considerações a serem postas.

Atenciosamente, Direção APAMIM.