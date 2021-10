RN tem 81.471 pessoas inscritas nas edições 2021 do Enem e Enem PPL

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) atualizou o balanço oficial do número de inscritos nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2021).

No Rio Grande do Norte foram registradas 81.471 inscrições para a edição 2021 do Enem e Enem PPL (voltado para adultos privados de liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade).



Ao todo, foram 73.141 inscrições realizadas para as provas regulares e outras 7.676 após o STF determinar a reabertura do prazo de inscrição para as pessoas que tiveram a isenção da taxa de inscrição negada em virtude de falta não justificada na edição 2020. Quanto ao Enem PPL, o estado registrou um total de 654 inscrições.

Em todo o país foram 3.389.907 inscritos no Enem e 25.462 no Enem PPL. No entanto, este último dado ainda está em atualização, visto que alguns estados ainda não divulgaram a quantidade de inscritos no sistema prisional.

As provas estão marcadas para acontecer nos dias 21 e 28 de novembro de 2021 (edição regular) e nos dias 09 e 16 de janeiro (novas inscrições, PPL e reaplicação).

