“São mais de 800 pessoas na fila e que terão a saúde restabelecida”, diz Lawrence

O presidente da câmara municipal exaltou a retomada das cirurgias ginecológicas em Mossoró e reforçou que a polêmica em torno da divulgação de vídeo do prefeito Allyson Bezerra, em centro cirúrgico, não pode superar o benefício do retorno dos procedimentos, lembrando que pacientes há quatro anos no aguardo, enfim, terão acesso a cirurgia ginecológica.