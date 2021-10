Corpo é encontrado com marcas de tiros no bairro Rincão, em Mossoró-RN

Em contato com o MOSSORÓ HOJE, os moradores da comunidade do Rincão disseram que a vítima não mora lá. As fotografias divulgadas nos grupos da comunidade, mostra que a vítima veste camiseta laranja, short estilo sufista e está descalço e tem um relógio no braço esquerdo.

O corpo de um homem, com sinais de tiros, foi encontrado as margens de uma estrada de barro entre as localidades do Rincão e o Parque Universitário. A Polícia Militar foi acionada ao local, assim como a Polícia Civil e também do Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP).

Em contato com o MOSSORÓ HOJE, os moradores da comunidade do Rincão disseram que a vítima não mora lá. As fotografias divulgadas nos grupos da comunidade, mostra que a vítima veste camiseta laranja, short estilo sufista e está descalço e tem um relógio no braço esquerdo.

Quanto ao corpo que foi encontrado já estágio de esqueletização na região da Estrada da Raiz, o ITEP o identificou. Trata-se de Danilo Emerson Nogueira de Medeiros, de 34 anos.

