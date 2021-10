Estado anuncia compra de 20 milhões em equipamentos para o Hospital da Mulher. Antes disto, no entanto, o governo informou que irá realizar uma consulta pública com potenciais fornecedores de equipamentos médico-hospitalares para dar transparência e promover uma ampla concorrência entre empresas do ramo hospitalar que estejam aptas a licitar com a Administração Pública, conforme legislação vigente. O Hospital da Mulher Parteira Maria Correia está sendo construído em Mossoró.

O governo do Rio Grande do Norte investirá R$ 20 milhões em recursos para garantir, por meio de licitação, a compra de equipamentos para o Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, em construção em Mossoró.

Antes disto, no entanto, o Estado fará uma consulta pública com potenciais fornecedores de equipamentos médico-hospitalares para dar transparência e promover uma ampla concorrência entre empresas do ramo hospitalar que estejam aptas a licitar com a Administração Pública, conforme legislação vigente.

O evento virtual será realizado por meio do Projeto Governo Cidadão e da Secretaria de Saúde Pública do RN (Sesap), na próxima terça-feira, dia 19 de outubro, das 10h às 12h.

Os interessados em participar da Licitação Pública Nacional (NCB) para aquisição de equipamentos devem acessar o link http://bit.ly/consultapublicaHM .

Na ocasião, o secretário de Gestão de Projetos e Metas e coordenador do Governo Cidadão, Fernando Mineiro fará uma apresentação sobre os procedimentos licitatórios que envolvem recursos do Banco Mundial, acompanhado das equipes jurídica e de engenharia do Projeto.

“Estamos seguindo rigorosamente o planejamento acordado com o Banco Mundial, sincronizando a compra dos bens com o andamento da obra física. A governadora Fátima Bezerra também tem feito visitas sistemáticas à obra para que tudo saia como planejado e o hospital esteja pronto em 2022”, explicou Mineiro.

Os recursos totais na ordem de R$ 27 milhões para a aquisição dos aparelhos envolvendo 37 lotes de bens e quase 80 itens para o Hospital estão garantidos via empréstimo junto ao Banco Mundial.

A consulta pública, instrumento previsto na legislação brasileira, objetiva esclarecer dúvidas quanto aos descritivos técnicos dos equipamentos, com a livre participação de potenciais fornecedores interessados.

Dessa forma, os requisitos de qualidade dos bens adquiridos e os princípios da transparência, publicidade e da ampla concorrência dos certames serão assegurados.

Todo o processo é amparado pelas Diretrizes de Aquisições do Banco Mundial e eventuais diligências serão criteriosamente analisadas pelas áreas técnica e jurídica do Projeto Governo Cidadão. A primeira consulta pública relativa ao Hospital foi realizada em junho deste ano.





HOSPITAL DA MULHER

A obra é prioridade do Governo do RN e tem conclusão prevista para junho de 2022. No total, serão investidos cerca de R$ 110 milhões, que contemplam a construção do hospital e a aquisição dos equipamentos.

Após a consulta pública, e na medida em que os processos de licitação forem abertos, estes serão divulgados no site do projeto Governo Cidadão, no Diário Oficial do Estado e nas mídias especializadas, pontuando os itens a serem licitados e seus descritivos.

Outras informações podem ser verificadas na capa site Governo Cidadão (http://www.governocidadao.rn.gov.br).