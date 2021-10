Na manhã desta quarta-feira (29) a governadora Fátima Bezerra visitou o Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, que está sendo construído em Mossoró, nas proximidades da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).

A unidade de saúde, segundo ela, é uma das obras mais importantes do seu governo, com um investimento de em torno de R$ 115 milhões, realizado através do programa Governo Cidadão. “Isso aqui vai se tornar o maior equipamento de saúde do Estado do Rio Grande do Norte”, disse.

Quando assumiu o governo, em janeiro de 2019, Fátima lembra que a obra estava parada, devido a problemas burocráticos e estruturais, que inviabilizavam o projeto.

“Graças a Deus, nós conseguimos destravar todos os problemas, e aqui eu quero ressaltar o trabalho competente do deputado Fernando Mineiro, nosso secretário de gestão e projetos especiais. Tinha muitos erros técnicos aqui na concepção exatamente do projeto, some-se a isso os tempos de pandemia, mas enfim, nós conseguimos sanar todos esses problemas, a obra tá de vento em poupa, o calendário de entrega dessa obra está mantido e ela deve ter a sua parte física concluída em julho do ano que vem e, no segundo semestre, se Deus quiser, nós colocaremos em funcionamento o Hospital Parteira Maria Correia”, explicou a governadora.

Fátima ainda lembrou que esta será “uma das mais belas conquistas do ponto de vista de políticas públicas da área da saúde, voltada ao atendimento das mulheres”.

O Hospital da Mulher Parteira Maria Correia contará com 165 leitos, ambulatório, pronto-socorro, sala de parto humanizado, sala de suporte de atendimento a mulheres vítimas de violência, dentre outras instalações.

“Repito, é a maior estrutura de saúde do estado Estado do Rio Grande do Norte, que vai atender, não só Mossoró, mas o entorno aqui de cerca de 60 municípios e com um detalhe muito importante, que servirá de campo de estágio, tanto que todo o modelo de gestão que está sendo formulado, definido, está tendo a participação da UERN e das demais instituições”, concluiu.

O secretário Fernando Mineiro informou que já abriu a licitação de R$ 20 milhões para compra de equipamentos para a unidade de saúde e está concluindo compra de R$ 4 milhões em grandes equipamentos, que serão instalados agora durante as obras.