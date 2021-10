Prefeita de Grossos cumprirá agenda com a governadora e apresentará pautas de reivindicação

A prefeita Cinthia Sonale tem agenda política e administrativa com a governadora Fátima Bezerra (PT) na sexta-feira, 22/10, na Governadoria, sediada em Natal. O encontro foi solicitado pela prefeita. Na pauta, reivindicações já feitas à governadora, mas que agora serão oficializadas e documentadas.

Um dos pontos a ser explicitado pela prefeita Cinthia Sonale à governadora Fátima Bezerra diz respeito ao turismo. Dois pontos estão serão focalizados. O primeiro diz respeito à recuperação da Avenida Litorânea Dehon Caenga, principal via de acesso de Grossos a Tibau e um dos problemas que afetam diretamente a questão turística do município praiano.

“Temos forte potencial, mas com a estrada do jeito que está, certamente nenhum turista vai querer nos visitar. A estrada Dehon Caenga precisa de reparos urgente e vamos oficializar à governadora o que já solicitamos”, frisou a prefeita, informando que a governadora já havia dito que o Departamento Estadual de Estradas e Rodagens do Rio Grande do Norte (DEER) vai recapear quatro quilômetros da avenida, saindo da Prainha do Aristin até à localidade de Barra. “Esse é o trecho com maior problema asfáltico”, comentou Cinthia Sonale.

O segundo ponto voltado para o turismo diz respeito à sinalização vertical e horizontal das ruas da cidade. Segundo a prefeita Cinthia Sonale, o trânsito não é municipalizado e, por isso, buscará o suporte do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran) para contribuir no projeto.

Na lista de reivindicações a ser apresentada à governadora Fátima Bezerra, a prefeita Cinthia Sonale incluiu a questão da segurança pública. Ela disse que o município não tem como assumir grandes ações na área. “Estamos precisando de sinalização vertical e horizontal. Iremos solicitar da governadora que o Detran nos ajude e colabore com o que estamos precisando”, disse.

Aproveitando a agenda administrativa, a prefeita Cinthia Sonale vai reforçar a reforma na Escola Estadual Manoel João. A prefeita comentou que a estrutura da escola está caótica e que é uma ameaça à integridade física dos alunos, corpo docente e técnico. Diante disso, ela se prontificou e cedeu um espaço público municipal até que o Governo do Estado faça as devidas adequações na unidade estadual.

Na área da saúde, a prefeita solicitará que o Governo do Estado possa contribuir com repasse ou incentivos à assistência farmacêutica básica. Conforme a prefeita, é uma das áreas que mais tem recebido investimento e qualquer suporte que possa chegar ajudará bastante.

No que diz respeito à segurança pública, a prefeita oficializará solicitação de reforço policial para atenuar a onda de insegurança e violência que acometeu o município recentemente, quando se registrou número crescente de assaltos na cidade.

Finalizando sua agenda com a governadora Fátima Bezerra, a prefeita Cinthia Sonale solicitará a regularização fundiária dos assentamentos rurais existentes no município e, aproveitando a oportunidade protocolará ação voltada para a perfuração de poços que possam amenizar o problema relacionado à falta d’água em algumas localidades rurais.