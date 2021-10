AeC abre 150 vagas de emprego; seleção será feita via Prefeitura de Mossoró

A empresa de telemarketing AeC abriu 150 vagas de emprego na unidade em Mossoró. O recrutamento para preenchimento das vagas será feito através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT). As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (22).

Os interessados nas vagas devem, inicialmente, acessar o site da AeC (sou.aec.com.br) e realizar uma prova on-line, com duração de 45 minutos. Com a devida aprovação, o candidato deve enviar e-mail para a secretaria (emprego.sedat@prefeiturademossoro.com.br), informando o nome completo, CPF e telefone, além de mencionar no e-mail que foi aprovado na prova virtual. No campo assunto do e-mail o candidato deve colocar o cargo Atendente de Telemarketing (A&C).

A coordenadora de Empregabilidade da SEDINT, Carla Soares, ressalta “que o candidato deve primeiro preencher todos os campos de cadastro no site da AeC, realizar a prova no site da empresa e só depois enviar da aprovação deve enviar os dados para o e-mail da secretaria. Também é obrigatório que os interessados nas vafas que forem aprovados na prova estejam devidamente cadastrados junto à SEDINT para que possam participar da seleção".

O cadastro na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo pode ser feito através do link do Painel de Empregos no site da Prefeitura de Mossoró (http://sistemascactus.com/pmm/sedat/index_login.php).

Além das 150 vagas da AeC, o Painel de Empregos tem 106 vagas de empregos abertas em vários cargos. Para ser encaminhado aos processos de seleção das empresas e instituições parceiras, os trabalhadores precisam estar cadastrados na SEDINT.

A inscrição pode ser feita on-line por meio do site da Prefeitura de Mossoró, na aba do Painel de Empregos (http://sistemascactus.com/pmm/sedat/).

Os trabalhadores preencherão uma ficha virtual com informações pessoais e referências, experiências anteriores, cursos e treinamentos, além de informar as vagas pretendidas.