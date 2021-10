O Follow-up dos bebês que nascem prematuros na Maternidade Almeida Castro

Através do programa Follow-up, o Hospital Maternidade Almeida Castro assegura aos bebês que nascem prematuros (15%) e com baixo peso (10%) acompanhamento pediátrico especializado até que se tenha certeza clinica que está crescendo com saúde.

25% dos bebês chegam ao mundo com baixo peso ou prematuros. Para ganhar peso e crescer com saúde, são imprescindíveis os serviços ofertados através da UTIN – Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, UCINCo – Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional, e UCINCa – Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru.

O Hospital Maternidade Almeida Castro, que está sob intervenção da Justiça Federal em Mossoró desde o final de 2014, sendo reestruturado e ampliado, é ofertado muito mais para garantir o crescimento saudável das crianças. Os mais de 1.700 bebês que nascem prematuros (15%) e com baixo peso (10%), ficam recebendo atendimento pediátrico especializado gratuitamente por cerca de 2 anos, garantindo assim o crescimento saudável da criança.

É o caso de Ana Vitória e Ana Catarina, que ficaram órfão de mãe no parto as presas, quando as duas estavam com menos de 25 semanas de gestão. Primeiro as duas receberam os cuidados das equipes da UTIN, UCINCo e UCINCa, da Maternidade Almeida Castro. Quando receberam alta médica, retornam regularmente para sempre examinadas pela equipe da maternidade. Neste momento, recebem as orientações quanto a alimentação, cuidados especiais de higiene em casa.

O programa se chama Follow-up. Surgiu nos Estados Unidos da América nos anos 60, por necessidade de diagnóstico precoce de problemas de saúde nos bebes que nasciam prematuros ou com baixo peso. O objetivo é garantir uma intervenção o mais cedo possível, para que a criança possa crescer saudável.



No Hospital Maternidade Almeida Castro esse serviço ambulatorial é ofertado aos bebês prematuros de risco, do momento que recebe a alta hospitalar até os meses posteriores, quando evoluem, alcançando o peso mínimo ideal, 2.500kg, sendo observados os aspectos de desenvolvimento e evolução.

Esse acompanhamento, realizado pela equipe de pediatria da maternidade, é uma estratégia muito eficiente para melhorar a atenção à saúde e os prognósticos dos bebês. Um trabalho que leva a assinatura das pediatras Dra. Catarina e dra. Brenda, com apoio da equipe de enfermagem dos quadros do Hospital Maternidade Almeida Castro

Os dados estatísticos do Núcleo de Vigilância Epidemiológica do Hospital Maternidade Almeida Castro, informa que em 2021, de janeiro até setembro, já foram realizados 1.836 atendimentos de Follow-up na instituição. O Hospital Maternidade Almeida Castro realiza uma média de 20 partos por dia, atendendo a mais de 70 municípios região.

A equipe de intervenção judicial, que encontrou a estrutura desta instituição fechada em outubro de 2014, com dívidas milionárias com fornecedores, servidores, bancos e com a Receita Federal, trabalha para consolidar os serviços e entregar a sociedade mossoroense dentro do prazo determinado pelo juiz Orlan Donato, da Justiça Federal.