Foro de Moscow 26 out 2021 - Allyson está mais próximo de Fábio Faria?

O programa Foro de Moscow, com os jornalistas Bruno Barreto e William Robson, destaca se o prefeito Allyson Bezerra estaria se aproximando politicamente do ministro Fábio Faria. Veja também a entrevista com os candidatos da OAB, hoje com Vânia Furtado.

1 - Eleições da OAB: advogada Vânia Furtado

2- Allyson e Fábio Faria em clima de aproximação política?

3- Representante de Associação de Moradores atingidos pelas obras de Oiticica critica Rogério Marinho por gasto exorbitante com palanque

4- Prefeitura de Natal pede autorização da Câmara para fazer empréstimo de R$ 400 milhões

5- Começamos a terça-feira com o 11º aumento da gasolina em 2021

6- Com saques nos governos Rosalba e Robinson, nem Fundo Complementar garante fim do déficit previdenciário no RN​​

7- Em Mossoró, Fábio confirma mudança de partido e diz até quando define candidatura ao Senado

8- Pré-candidato ao Senado, Fábio chama Allyson para conversa durante pouso em Mossoró

9- Allyson define perfil para escolha de seu nome à Assembleia Legislativa

