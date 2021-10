Operação Falsos Heróis: PF apreende quase R$ 400 mil com suspeitos de contrabando. A segunda fase da operação, deflagrada na manhã desta terça-feira (26), visa combater uma Organização Criminosa voltada à prática de contrabando de cigarros e produtos falsificados no Rio Grande do Norte. Estão cumprindo 16 mandados de busca e apreensão em cidades do estado e também no estado de São Paulo. Em um deles, cumprindo na capital paulista, os policiais federais encontraram o total de R$ 398.950,00

FOTO: CEDIDA