Emprego: 125 vagas estão disponíveis em Mossoró nesta quinta-feira (28)

As vagas são para trabalhadores que residem no município. As oportunidades são para diversos cargos para trabalhadores de níveis de formação fundamental, médio e superior que estejam cadastrados no Painel de Empregos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT). A inscrição pode ser feita on-line, por meio do site da Prefeitura de Mossoró, ou presencialmente, na rua Rui Barbosa, Nº 282, Alto da Conceição, das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.