Polícia Civil conclui investigação e indicia suspeito de homicídio praticado em Mossoró

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Mossoró (DHM), que tem a frente o Delegado Rafael Arraes, concluíram, nesta quarta-feira (03), um Inquérito Policial referente ao crime de homicídio que vitimou Francisco Tailson da Silva, conhecido como “Tuite”.

O caso aconteceu na madrugada de 17 de fevereiro de 2020, na Rua Antônia Luiza da Costa, no bairro Aeroporto II. Francisco Tailson foi morto com cerca de 15 facadas.

Ao final do inquérito a polícia chegou ao nome do suspeito de ter praticado o crime. O homem, que não teve o nome divulgado, foi indiciado pela prática do crime de homicídio. No entanto, ele ainda não foi preso, cabendo à justiça determinar sua prisão.