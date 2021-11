Mossoroense é morto a tiros no distrito de Santo Antônio, em Severiano Melo

A Polícia Militar registrou um crime de homicídio, por volta das 0h30 desta sexta-feira (5), no Distrito de Santo Antônio, município de Severiano Melo.

A vítima foi identificada como Danilo Angelo Farias dos Santos, conhecido por “Ratinho”, natural de Mossoró. Segundo informações de moradores, ele possuía familiares no município e havia se mudado para o distrito, onde abriu um lava a jato.

De acordo com informações do Sargento Gerliano, comandante do destacamento da PM em Severiano Melo, os policiais foram acionados na primeira hora da madrugada com a informações sobre o homicídio, fato confirmado após o deslocamento da viatura.

Ainda segundo o Sargento, quatro suspeitos encapuzados chegaram à residência de Danilo, em duas motocicletas, arrombaram e o executaram no local.

Populares ainda afirmaram que ele dormia com a esposa no momento da invasão. Os suspeitos teriam ordenado que a mulher se afastasse, antes de atirarem contra a vítima. Ele foi morto com disparos de pistolas de calibres .40 e 9 milímetro.

A motivação do crime ainda é desconhecida, no entanto, Danilo já teria envolvimento em alguns crimes, incluindo tráfico de drogas.

O corpo de Danilo foi removido para a sede do Itep, em Pau do Ferros.