Desembargador nega pedido de Habeas Corpus do ex-coordenador de Análises Criminais da Sesed. Ivênio Hermes foi preso na noite da segunda-feira (8), após efetuar disparos de arma de fogo durante uma discussão com um vizinho, em Natal. A defesa pedia a liberação de Ivênio sem pagamento de fiança ou com redução do valor de 40 salários mínimos - cerca de R$ 44 mil - estabelecido durante a audiência de custódia realizada na última terça (9), alegando que o valor era incompatível com os ganhos de Ivênio. O pedido, no entanto, foi negado pelo desembargador Expedito Ferreira, do TJRN.

FOTO: REPRODUÇÃO