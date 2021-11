Júri de acusados de matar o policial penal Henri Charle será transmitido ao vivo

O júri está marcado para às 8h do dia 30 de novembro, no fórum municipal de Mossoró. Ainda há restrições de público no local, devido à pandemia da covid-19, mas a sessão poderá ser acompanhada, por meio de transmissão ao vivo, pelo canal do Youtube da JFRN (https://www.youtube.com/c/JfrnJusBrOficial). 5 acusados serão julgados na ocasião. O policial foi assassinado no dia 12 de abril de 2017, em Mossoró.