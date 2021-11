Homicídios são registrados nos municípios de Caraúbas e Carnaubais nas últimas 12 horas

A Polícia Militar registrou dois homicídios no interior do Rio Grande do Norte, nas últimas 12 horas.

O primeiro caso aconteceu no município de Caraúbas, por volta das 22h20 desta segunda-feira (15). Já o segundo, foi registrado em Carnaubais, às 00h45 desta terça-feira (16).

No município do médio oeste potiguar, a vítima foi identificada como Elton Vinícius do Vale Aquino, de 18 anos.

De acordo com informações da PM, o jovem estava na própria residência, localizada no Bairro Leandro Bezerra, quando foi surpreendido pelos criminosos.

Os suspeitos chegaram ao local chamando por ele e quando foram atendidos, atiraram contra a vítima, que morreu na hora.

Já em Carnaubais, a PM informou que foi acionada para atender a uma ocorrência de rapto em uma residência do Assentamento Santa Luzia, na zona rural do município. A vítima foi Otávio Fernandes dos Santos, que teve a casa invadida por suspeitos encapuzados.

Além de levarem a vítima, os suspeitos fizeram um arrastão na residência, roubando aparelhos celulares e um carro Ford Ka.

Algumas horas após o rapto, a PM foi informada que havia um carro pegando fogo próximo ao lixão do município. Chegando ao local, os policiais encontraram o corpo de Otávio já carbonizado.

O Itep de Mossoró foi acionado para remoção do corpo. A perícia irá determinar se Otávio foi morto antes ou se ainda estava vivo quando o fogo foi ateado no veículo.

O corpo de Elton também foi removido para o Itep de Mossoró e, após passar por exames, será liberado para sepultamento.

Os dois casos serão investigados pela Polícia Civil.