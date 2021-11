“Eu pensei que ia morrer”, diz motorista de aplicativo que transportava vítimas de duplo homicídio

Uma mulher e o filho foram assassinados a tiros na manhã desta terça-feira (16), no cruzamento da Av. Abel Coelho com a Rua Tarcísio Correia, no Abolição 3, em frente a igreja católica.

Kaliane Priscila da Silva Saldanha, de 37 anos, e Júlio Pereira da Silva Lopes, de 18 anos, haviam acabado de sair da Delegacia de Furtos e Roubos, no Abolição 4, onde o rapaz prestou depoimento sobre uma investigação de roubo.

Eles estavam em um carro de aplicativo, No momento em que o veículo parou no sinal, os suspeitos se aproximaram, em outro carro, e efetuaram disparos de arma calibre 12 contra as vítimas.

De acordo com informações da Polícia, possivelmente, as vítimas já estavam sendo seguidas pelos suspeitos desde a saída da delegacia.

O motorista, que não terá o nome divulgado, contou à reportagem do MOSSORÓ HOJE que ouviu apenas um disparo, visto que após o primeiro, ele tapou os ouvidos.

“Eu pensei que ia morrer. Depois do primeiro disparo eu tapei os ouvidos, ficou só o zunido. Não consegui pensar em nada, só que ia morrer, mas graças a Deus escapei com vida”, disse.

De acordo com o perito Marcos Daian, do Itep, no local foram encontrados apenas dois estojos de munição calibre 12 deflagrados, mas apenas os exames na sede do Instituto, para onde os corpos foram levados, poderão determinar se foram apenas dois ou mais disparos.

Segundo o delegado titular da Delegacia de Homicídios de Mossoró, Rafael Arraes, Júlio Pereira já era investigado por diversos crimes de roubos e furtos. A motivação do homicídio, no entanto, será determinada após a conclusão das investigações.





CRIME SEMELHANTE

Em 9 de agosto de 2019 um outro crime com as mesmas características foi cometido, também no sinal da Av. Abel Coelho, entre os Abolições 3 e 4.

Na época, três pessoas da mesma família foram assassinadas As vítimas também havia acabado de sair da Defur, onde teriam ido resolver uma questão de uma motocicleta, quando foram atacadas pelos atiradores e mortas.

