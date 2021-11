Gesseiro é assassinado no Belo Horizonte; vítima completou 28 anos nesta terça (16)

Albeci Avelino da Fonseca Filho, conhecido como Albeci do Gesso, estava trafegando em uma motocicleta, quando foi surpreendido e morto com disparos de arma de fogo, na Rua Pedro Gomes de Oliveira. Segundo informações da PM, havia outra pessoa na garupa da motocicleta, mas esta conseguiu escapar pulando do veículo e fugindo do local. Albeci estava completando 28 anos nesta terça-feira.