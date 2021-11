Homem de 43 anos é morto a tiros em via pública no bairro Pegué, em Apodi

A Polícia Militar registrou um crime de homicídio na noite desta terça-feira (16), no município de Apodi, na região oeste do Rio Grande do Norte.

A vítima foi identificada como Francione Rodrigues da Silva, de 43 anos. Ele foi morto a tiros há poucos metros de sua residência, localizada na rua Raimundo Gurgel Filho, no bairro Pequé.

De acordo com informações da PM, Francione estava na rua quando dois suspeitos se aproximaram em uma motocicleta. Ao perceber a movimentação, ele ainda teria tentado correr, mas foi alvejado com cerca de seis disparos, caindo morto poucos metros depois.

No local, ninguém soube dar informações precisas sobre os suspeitos. A motivação do crime será investigada pela Delegacia de Polícia Civil de Apodi.

O corpo da vítima foi removido para a sede do Itep, em Mossoró, onde passará por exames e será liberado para sepultamento.