Polícia civil cumpre mandados para elucidar homicídio ocorrido na Melo Franco, em Mossoró

A equipe da Delegacia de Homicídios de Mossoró (DHM) realizou uma operação, na manhã desta quinta-feira (18), por meio da qual cumpriu 3 mandados de busca e apreensão na residência de um homem que pode ser o autor dos disparos que matou Marcos Cezar Amancio, de 45 anos.

O crime aconteceu no dia 20 de outubro de 2021. A vítima estava parada no sinal do cruzamento das ruas Melo Franco com Dr. João Marcelino, quando foi alvejada

Marcos estava há poucos metros do trabalho e ainda chegou a ser socorrido para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o titular da DHM, delegado Rafael Arraes, a operação de hoje foi bastante proveitosa e, até a próxima semana, o crime deverá ser totalmente elucidado, momento em que o nome do suspeito e a motivação serão divulgados.