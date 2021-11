Partage Shopping será ponto de vacinação da Covid neste fim de semana

Para estimular a população a se vacinar contra a Covid, neste fim de semana o Partage Shopping será também ponto de vacinação da Covid. No local a imunização será disponibilizada no sábado (20), das 10h às 18h, e no domingo (21), das 11h às 18h. O serviço disponibilizado no local é uma parceria com a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde.

Além deste ponto extra no shopping, a vacinação segue acontecendo nos ginásios. De segunda a sábado, no Ginásio do SESI e aos domingos no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini. A Secretaria Municipal de Saúde ainda disponibiliza a vacinação da Covid nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para a população com problemas de mobilidade, nesses casos é necessário agendar.

O número de pessoas que ainda não completou o esquema vacinal, que inclui a 1ª e a 2ª dose, ainda é muito alto em Mossoró. Assim como também é considerado elevado o número de idosos e trabalhadores da Saúde que ainda não procuraram os pontos de vacinação para tomar a dose. Existem ainda um número alto de adolescentes a partir de 12 anos que ainda não tomaram a primeira dose do imunizante contra a Covid.

Coordenador de Imunizações de Mossoró, Etevaldo de Lima adiantou que existem vacinas suficientes para atender à população em atraso e ontem (17) mais um carregamento de doses de imunizantes contra a Covid chegou a Mossoró. Etevaldo informou que nesse lote chegaram 5.300 doses do imunizante AstraZeneca para atender ao público em atraso com a 2ª dose e 4.194 do imunizante da Pfizer para aplicação da dose de reforço.

INCENTIVO – Etevaldo de Lima acrescentou que a Diocese de Mossoró vai desenvolver uma campanha de incentivo à população para que tomem a vacina contra a Covid. Essa campanha está prevista para ser iniciada também neste próximo fim de semana.