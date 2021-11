Assassinato na Melo Franco foi motivado por ciúmes; vítima estaria assediando namorada do suspeito

A equipe da Delegacia de Homicídios, que tem a frente o Delegado Rafael Arraes, conseguiu elucidar o homicídio de Marcos Cezar Amancio, de 45 anos, morto a tiros, no dia 20 de outubro de 2021, no sinal da Rua Melo Franco, em Mossoró.

O suspeito, preso nesta quinta-feira (18), é Robson Dauzacker Noberto da Costa Junior, de 27 anos. O nome e a motivação do crime foram divulgados nesta sexta-feira (19), em coletiva de imprensa.



Ao ser preso, Robson confessou o crime, que foi motivado por ciúmes. Segundo ele, Marcos mantinha um relacionamento com uma mulher e há anos vinha assediando a filha da companheira, uma jovem de 22 anos, que era namorada do acusado.

Robson planejou o crime por cerca de um mês. Ele sabia onde a vítima trabalhava e a rotina de entrada e saída do trabalho. No dia anterior ao crime, Robson foi ao local para confirmar os horários e, no dia 20 de outubro, matou Marcos a tiros, enquanto ele estava parado no sinal.

O suspeito afirmou, ainda, que comprou o revólver calibre 38, utilizado no crime, no Vuco-Vuco. Após o homicídio, ele jogou fora a arma e as roupas usadas na ação.

Robson, que é comerciante, não tinha antecedentes criminais. A namorada dele, também foi ouvida pelos policiais e confirmou a versão dele, de que vinha sofrendo assédio há anos por Marcos.

A DHM conseguiu verificar todas as rotas de Robson por meio das câmeras de segurança que existem nos trechos por onde ele passou. Ainda de acordo com o delegado, o suspeito não se mostra arrependido, mas alega sempre que cometeu o crime por conta do assédio a sua namorada.

O suspeito já foi encaminhado para a cadeia pública de Mossoró, onde ficará à disposição da justiça.