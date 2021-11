1º lote de vouchers para o Lounge Nota Potiguar no Carnatal será aberto na quarta-feira (24)

Sucesso na última edição, o Lounge Nota Potiguar estará novamente no Carnatal 2021. O espaço foi lançado nesta sexta-feira (19) pelo Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Tributação (SET-RN), e a Destaque Promoções, para brindar os usuários do aplicativo Nota Potiguar com acesso à maior micareta do país.

Serão disponibilizados 8 mil vouchers para serem trocados por abadás do lounge e direcionados a quem solicita a inclusão do CPF na nota fiscal nos momentos de compras.

O primeiro lote será aberto na próxima quarta-feira (24), durante a transmissão do sorteio dos prêmios em dinheiro deste mês, na Band RN.

Para ter direito à reserva de um dos vouchers que valem abadá do Lounge Nota, é preciso ter acumulado entre seis e dez pontos no app, sendo seis pontos para a quinta-feira (9/12), oito pontos para a sexta-feira (10/12), dez pontos para o sábado (11) e seis pontos para o domingo (12).

Os vouchers do primeiro lote serão trocados por abadás e pulseiras na Central do Carnatal, no Natal Shopping, exclusivamente no dia 6 de dezembro. Após essa data, os vouchers do lote perdem a validade e não poderão ser utilizados.

Moradores de outros municípios , que não puderem se deslocar à Natal na data da troca, poderão realizá-la através de terceiros, por meio de uma procuração.

A pulseira que indica que o folião está imunizado com as duas doses da vacina, ou dose única, será afixada no portador do voucher já no momento da troca pelo abadá. O sistema da Nota Potiguar foi integrado com a plataforma RN Mais Vacina e os usuários que não estão com o esquema vacinal com as duas doses ficam automaticamente impedidos da reserva do voucher.

“Estamos tomando essa medida para garantir que 100% dos foliões presentes no Lounge da Nota Potiguar estarão seguros e vacinados. Não abrimos mão da conferência da imunização do folião que vai aproveitar o Carnatal no nosso espaço”, justifica o secretário Estadual de Tributação, Carlos Eduardo Xavier.

Além do cruzamento de dados, o acesso ao evento também vai contar com a conferência obrigatória do esquema vacinal.

O Lounge Nota Potiguar segue a mesma fórmula que fez sucesso na edição anterior. Um mega camarote, com ambiente interno amplo e coberto, com serviço de bares, praça da alimentação, segurança e banheiros exclusivos.

No espaço, serão feitos sorteios, ações promocionais e contará com animação de DJs entre a passagem de cada trio elétrico.

O Lounge Nota Potiguar está sendo instalado em local estratégico do Carnatal, no acesso ao circuito oficial do evento. Estratégico porque é o único ponto em que os blocos passam três vezes antes da dispersão.