Jovem é encontrado morto a tiros por trás do Aspetro, em Mossoró-RN

Matheus Lucas Andrade da Silva, de 19 anos, foi assassinado com tiros na cabeça numa estrada de barro entre a pista do Aeroporto Dix Sept Rosado e ao Aspetro, na região Sul da cidade de Mossoró, por volta das 20h deste domingo, dia 21 de novembro de 2021.

Após o fato ter sido comunicado, a Polícia Militar foi ao local e encontrou o corpo da vítima. Não tem casas próximas e não apareceram testemunhas. Havia uma bicicleta próxima. Na mão de Matheus Lucas, os policiais encontraram um pouco de droga.

Removido para exames na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia, o corpo de Matheus Lucas foi identificado pelos familiares. A Polícia Civil esteve no local, junto com o ITEP, fazendo os primeiros levantamentos, que serão repassados para a Divisão de Homicídios.

Entre os dados que já serão repassados a Divisão de Homicídios estão as informações de que a vítima sofreu pelo menos seis tiros, sendo que 3 na cabeça e um nas costas. Trata-se da ocorrência de Conduta Violenta Letal e Intencional de número 147 neste ano de 2021.

No mesmo local, ocorreu um crime parecido há pouco tempo.

