Inscrições para a 72ª Prova Ciclística Governador Dix-sept Rosado podem ser feita até hoje, 23

O prazo, que inicialmente seria encerrado no sábado passado, dia 20, foi prorrogado pela Secretaria de Esporte e Juventude, abrindo oportunidade para aqueles que, por algum motivo, não conseguiram efetuar inscrição. As inscrições estão sendo feitas exclusivamente pelo endereço eletrônico www.provaciclistica.prefeiturademossoro.com.br. A disputa acontece no próximo domingo (28), às 8 horas da manhã, em circuito armado na avenida Rio Branco, no Corredor Cultural, região central de Mossoró.