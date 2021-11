PSDB troca empresa que fez aplicativo por outra para concluir prévias

As prévias do PSDB que começaram domingo (28), de forma remota e presencial, devem ser retomadas ainda esta semana, em todo o Brasil.

Para tanto, substituíram a empresa criadora do aplicativo de votação online, no caso, a Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela empresa de tecnologia Relatasoft.

A Relatasoft está fazendo ajustes no aplicativo para que o filiado que já votou não tenha que votar novamente. O presidente do PSDB, Bruno Araújo, diz que as prévias são um exemplo de democracia.

Concorrem ao posto, o governador de São Paulo, João Dória, o ex-senador Artur Virgílio, do Amazonas, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

No início da votação, domingo passado, seguiu uma comitiva forte liderada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Ferreira, para votar presencialmente em Brasília.

O grupo se manteve unido em torno do nome de João Dória, que ficou surpreso com a forma de mobilização da sigla no Rio Grande do Norte.

Veja mais:

Segundo a nota, a decisão de concluir as prévias até o próximo domingo foi tomada em conjunto pela direção da legenda e pelos três pré-candidatos.

O presidente do PSDB diz que espera que a nova empresa consiga organizar o software para que "todos os votos registrados desde a abertura da votação neste domingo passado, sejam validados, assim como foram os votos presenciais. Ao todo, mais ou menos 40 mil filiados se cadastraram para votar nas prévias do PSDB por meio do aplicativo.

Antes de prosseguir com a votação remota, os técnicos contratados para acompanhar a revisão do software vão fazer testes para que o problema antes verificado (o aplicativo não fazia o reconhecimento facial dos filiados). Os tucanos trabalham para concluir as prévias até o próximo domingo, quando será conhecido o nome do partido para concorrer à presidência da república.