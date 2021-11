UERN receberá R$ 1 milhão de emendas da bancada federal do estado

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) receberá R$ 1 milhão de emendas da bancada federal. Os recursos destinados por quatro deputados federais serão usados para aquisição de equipamentos, infraestrutura tecnológica e manutenção.

A deputada Natália Bonavides (PT) destinou o valor de R$ 500 mil para auxiliar na estruturação através da aquisição de equipamentos para diversos campus da Uern.

O deputado João Maia (PL) indicou R$ 300 mil para a Universidade adquirir equipamentos de Tecnologia da Informação.

O deputado Walter Alves (MDB) garantiu R$ 100 mil para a aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação especificamente para o Campus Avançado de Caicó.

O deputado Beto Rosado (PP) encaminhou R$ 100 mil para auxiliar a Universidade na construção, ampliação e manutenção, promovendo a melhoria da qualidade do ensino de graduação e o aumento da oferta de vagas.

A reitora da Uern, professora Dra. Cicília Maia, agradeceu aos deputados pelas emendas.

“Recebemos com muita alegria a notícia do direcionamento de R$ 1 milhão para a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Em nome de toda nossa comunidade acadêmica, agradecemos à deputada Natália, agradecemos aos deputados Beto Rosado, Walter Alves e João Maia pela atenção de sempre e compromisso com a nossa Universidade. Também por reconhecer a universidade como um dos principais agentes de transformação do Rio Grande do Norte. Com essas emendas, não tenho dúvidas que conseguiremos dar um salto de qualidade ao nosso parque tecnológico e conseguir levar educação e cidadania e transformar cada vez mais pessoas e cenários no estado do Rio Grande do Norte”, destacou.