Quem são os donos do cassino? Mulheres! A história das mulheres no cassino

Hoje, as mulheres que participam dos jogos de cassino mandam na mesa. As mulheres podem jogar seus jogos de cassino favoritos ao lado de seus pares masculinos em um cassino físico ou em uma plataforma virtual, onde podem jogar os jogos mais populares como Blackjack online, pôquer e caça-níqueis, por exemplo. Isso foi possibilitado por aquelas mulheres corajosas da história que se recusaram a se conformar e obedecer às regras. Neste artigo, vamos nos aprofundar na história das mulheres no cassino, para aprender mais sobre essas pessoas notáveis.

Inglaterra do século 18

Nesse período, o jogo era proibido para homens e mulheres, a menos que acontecesse em loterias aprovadas pelo governo. No entanto, as mulheres ainda não eram bem-vindas ou permitidas a frequentar esses estabelecimentos. Isso não impediu que cinco mulheres respeitáveis - Lady Sarah Archer, Lady Buckinghamshire, a Sra. Stuart, Lady Elizabeth Luttrell e a Sra. Concannon se engajassem em seus jogos favoritos.

O grupo jogou contra Faro, um antecessor do Poker, tarde da noite em segredo, de suas casas. As mulheres criaram um espaço seguro para conversar sobre polêmicos assuntos sociais e políticos e jogar. Posteriormente, ficaram conhecidas como as ‘Faro Ladies’.

EUA do Século 19

Eleanor Dumont foi outra jogadora notável, que jogou usando o pseudônimo de ‘Madame Mustache’. Dumont é considerado um dos primeiros jogadores profissionais de Blackjack dos EUA na história. Nascida na França, ela se mudou para São Francisco em meados do século 19 e começou a trabalhar como dealer no Bella Union Hotel.

Dumont acabou se mudando para Nevada City, na Califórnia, onde montou seu próprio salão de Blackjack, que foi um sucesso. Foi aqui que ela começou a provar ser uma formidável mulher de negócios e estabelecer sua própria carreira jogando Blackjack.

O Velho Oeste

Continuando no século 19, o cenário dos jogos de azar cresceu dramaticamente no Velho Oeste à medida que mais bares surgiam e os próprios jogos se tornavam cada vez mais populares. Foi neste período que Alice Ivers Duffield Tubbs Huckert emergiu como uma das jogadoras de Poker mais icônicas da história, conhecida como Poker Alice.

Sua carreira começou como dealer de pôquer, onde aprendeu as regras do jogo, aprimorando suas habilidades observando outras pessoas participando do jogo. Eventualmente, Alice começou a participar do jogo e adquiriu uma reputação impressionante. Em uma noite de sucesso, acredita-se que ela sairia com ganhos de até US$ 6.000. Ela coletou seus ganhos e comprou sua própria casa de jogos em 1910, chamada Poker’s Palace.

Mulheres no Casino na atualidade

Hoje, existem muitas mulheres talentosas e formidáveis no cenário dos cassinos, com mulheres como Vanessa Selbst, por exemplo, comandando o mundo do jogo. Selbst é a jogadora de pôquer mais bem-sucedida da história, e é a única mulher na história a alcançar o topo do ranking no Índice Global de Pôquer.

