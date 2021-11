Campanha de Megavacinação da Covid em Mossoró terá mais pontos extras

A Prefeitura de Mossoró, anuncia que partir de amanhã (25) a Campanha Nacional de Megavacinação da Covid em Mossoró terá novos pontos extras de vacinação. O objetivo da ação é levar a vacinação até a população, em especial, aos trabalhadores e às pessoas que estão com as doses em atraso ou que ainda não tomaram nenhuma dose.

Nesta quinta-feira (25), o ponto extra de vacinação será no Atacadão, em frente ao Partage Shopping, das 8h às16h. Várias equipes de Saúde estão sendo mobilizadas para atuarem durante a megavacinação da Covid em Mossoró. Nos pontos extras serão aplicadas 1ª dose, 2ª dose e dose de reforço, a exemplo do esquema que vem sendo administrado em todos os pontos de vacinação da Covid no município.

Na sexta-feira (26) serão cinco pontos extras de vacinação: mercado da Cobal (das 7h30 às 11h); Rebouças Alto de São Manoel (7h30 às 12h e das 13h às 17h); Mercado do Alto da Conceição (das 7h30 às 13h); Supermercado Queiroz dos Teimosos (das 8h às 12h) e Dia a Dia Atacarejo (das 8h às 12h).

No sábado (27), a vacinação da Covid acontecerá no Mercado Central das 8h às 11h. A vacinação nos pontos extras será retomada na quarta-feira (1º de dezembro) na Cobal das 7h30 às 11h e na sexta-feira (3 de dezembro) no PAM do Bom Jardim, das 7h30 às 11h.

Além da instalação de pontos extras para vacinação da Covid, segue acontecendo a vacinação nos pontos fixos, ou seja, nos ginásios do SESI de segunda a sábado, das 8h às 16h, e no domingo no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini, também das 8h às 16h. Acontecerá no próximo fim de semana, a exemplo do fim de semana passado, a vacinação da Covid no Partage Shopping. No sábado, das 10h às 18h, e no domingo, das 11h às 18h.