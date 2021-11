Governadora Fatima sanciona lei que institui plano de cargo dos servidores da Idiarn

O assunto, de grande importância para o quadro de servidores do Instituto, vem sendo colocado em pauta no Governo do RN desde 2012, porém sem êxito. Nesta quarta-feira (24), durante a abertura da Expofruit, a Governadora Fátima sancionou a lei que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores do Idiarn. Um pleito da categoria há 13 anos.

A Governadora Fátima Bezerra sancionou nesta quarta-feira (24), durante a abertura da Expofruit, a lei que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores do Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte (Idiarn), o projeto é de relatoria da deputada estadual Isolda Dantas.

O assunto, de grande importância para o quadro de servidores do Instituto, vem sendo colocado em pauta no Governo do RN desde 2012, porém sem êxito. Na última reunião realizada com a governadora Fátima Bezerra, em junho deste ano, houve o compromisso de destravar o plano de cargos e carreira e enviar o Projeto de Lei à Assembleia Legislativa até janeiro de 2022.

O Governo do Estado enviou o plano à Assembleia Legislativa do RN, no último dia 14 deste mês.

“Trabalhamos para construir este momento importante e há anos era um pleito justo da categoria. Estamos cumprindo mais um compromisso, mais essa luta desses servidores que atuam em área estratégica à nossa economia, sempre presentes na assistência oferecida exatamente a esse setor e sua extensa cadeia produtiva, disse a governadora.

Fátima Bezerra lembrou que, em junho deste ano, após audiência com a categoria, decidiu reimplantar, de forma temporária, as gratificações de gabinete para os 65 servidores que compõem o Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária (Idiarn). Os valores voltaram a ser pagos em agosto deste ano.