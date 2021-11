Fátima anuncia adiantamento de 30% do 13º dos servidores do RN para o dia 30 de novembro

A governadora Fátima Bezerra anunciou, na manhã desta sexta-feira (26), o adiantamento do pagamento de 30% do 13º dos servidores do Rio Grande do Norte, que deverá ser realizado na próxima terça-feira (30).

A data segue o calendário divulgado pela gestão em setembro deste ano, quando também anunciou o cronograma de pagamento da última parcela em atraso do décimo terceiro de 2018, deixada pela administração anterior.

Ainda segundo Fátima, os 70% restantes do décimo de 2021 serão quitados até o dia 23 de dezembro, para quem ganha até R$ 4,5 mil, e até 4 de janeiro de 2022, para quem ganha acima desse valor.

“O pagamento do mês segue o fluxo normal, em dia, como todos os meses da nossa gestão. Seguimos trabalhando para arrumar a casa, tendo em vista as 4 folhas em atraso que herdamos da gestão passada, e que já estão, graças a Deus e ao trabalho da nossa equipe, sendo quitadas. Isso é respeito pelo servidor estadual, que agora sabe, todo mês, quando receberá o seu merecido pagamento. Este é o nosso compromisso!”, escreveu a governadora em sua conta do Twitter.