Mossoroenses a partir de 45 anos já podem tomar a dose de reforço contra Covid

Pessoas a partir de 45 anos e que já concluíram o esquema vacinal da Covid há cinco meses, podem tomar a dose de reforço. O anúncio foi feito na manhã de hoje pelo prefeito Allyson Bezerra.

A vacinação para este público está garantida, graças a um novo lote com 8.364 vacinas da Covid que chegam nesta sexta-feira (26) ao município. Segundo o Coordenador de Imunizações de Mossoró, Etevaldo de Lima, a continuidade da vacinação está garantida com a chegada de novas doses.

Desde o fim de semana passado, o município de Mossoró está disponibilizando pontos extras de vacinação para garantir o acesso às vacinas da Covid para a população. Sábado e domingo passados, o Partage Shopping passou a ser um ponto extra de vacinação, atendendo tanto aos funcionários quanto aos visitantes. Em todos os locais de vacinação da Covid estão sendo aplicadas 1ª, 2ª e dose de reforço.

Desde ontem (25), novos pontos estão sendo instalados em vários locais da cidade. Ontem, no horário das 8h às 16h, a vacinação ocorreu no pátio do Atacadão. Segundo Etevaldo, entre funcionários e clientes do Atacadão foram vacinadas 138 pessoas.

Os pontos extras disponibilizados nesta sexta-feira (26), são:

• Cobal (das 7h30 às 11h);

• Rebouças Alto de São Manoel (7h30 às 12h e das 13h às 17h);

• Mercado do Alto da Conceição (das 7h30 às 13h);

• Supermercado Queiroz dos Teimosos (das 8h às 12h);

• Dia a Dia Atacarejo (das 8h às 12h).

Neste sábado (27), o ponto extra para vacinação da Covid será no Mercado Central, das 8h às 11h. A vacinação nos novos pontos extras será retomada na quarta-feira (1º de dezembro) na Cobal, das 7h30 às 11h. Na sexta-feira (3 de dezembro) no PAM do Bom Jardim, das 7h30 às 11h.

Além dos pontos extras, a vacinação da Covid segue acontecendo de segunda a sábado das 8h às 16h no Ginásio do SESI. E no domingo, também das 8h às 16h, no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini. Também neste sábado (27) e domingo (28), a exemplo do fim de semana passado, acontecerá vacinação contra a Covid no Partage Shopping. No sábado, das 10h às 18h, e no domingo, das 11h às 18h.

A campanha de megavacinação em Mossoró está contando ainda com o reforço da Diocese que desde o último domingo vem realizando ações de incentivo à população para tomar a vacina da Covid. Durante a Festa de Santa Luzia deste ano, a parceria com a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde, vai garantir um ponto de vacinação durante os festejos em um estande da Diocese que ficará instalado ao lado da Catedral. No local, equipes da SMS realizarão a vacinação no período de 4 a 12 de dezembro, das 15h às 22h.