Motoristas devem ficar atentos com o início das obras do novo posto na RN 117

Novo posto da Polícia Rodoviária Estadual vai ficar na altura do Cidade Oeste e cidade Verde, saída de Mossoró para Governador Dix Sept Rosado; O trecho foi iluminado, ganhou redutor de velocidade e sinalização. O novo posto da DPRE será erguido pela Casanova Construções em parceria com o Governo do Estado, devendo ficar pronta nos próximos meses.

Em virtude do início das obras da nova base da Polícia Militar na RN 117, trecho de Mossoró a cidade de Governador Dix Sept Rosado, o trânsito será desviado da via principal pelas vias do lado. O trecho está com lombadas de redução de velocidade, está sinalizado e iluminado.

Veja mais

DPRE vai ganhar novo posto avançado na RN 117

Com apoio de Isolda, RN 117 ganha novo posto para a DPRF

O novo posto fica na altura do Cidade Oeste e também o novo condomínio, o Cidade Verde. Vai permitir uma estrutura mais segura e confortável para os policiais de trânsito.



Atualmente, estes profissionais de segurança trabalham num posto velho, cedido pela receita federal, logo no início da RN 117. A nova estrutura deve ficar pronta nos próximos 6 meses.

A obra está sendo erguida pela Casanova Construções em parceria com o Governo do Estado. A RN 117 é a principal via de acesso para quem está em Mossoró aos municípios do médio oeste Potiguar.