Novo posto avançado da PRE na RN 117 começa a ser construído esta semana. O posto modelo será construído logo após o Cidade Oeste, no caminho para Governador Dix-sept Rosado, em substituição a unidade que já existe, porém não oferece condições adequadas de trabalho aos policiais. Segundo o Major Emerson, comandante do 2º DPRE, a sinalização para início das obras começam a ser instalada na quinta-feira (15), com mudança no fluxo de trânsito da RN.

As obras do novo posto avançado da Polícia Rodoviária Estadual, na RN 117, começarão a ser realizadas ainda esta semana. O equipamento ficará pouco após o bairro Cidade Oeste, na estrada que liga Mossoró à Governador Dix-Sept Rosado.

A construção do posto surgiu de um pleito da PM do RN e da deputada Isolda Dantas, e foi viabilizada através de uma Parceria Público-Privada (PPP) com a empresa Casanova Construções, de Mossoró-RN.

O comandante do 2º DPRE, Major Emerson, conversou com a Reportagem do Mossoró Hoje sobre o início dos trabalhos no local.

Ele explicou que, inicialmente, a sinalização para desvio de fluxo seria iniciada nesta segunda-feira (12). No entanto, a empresa responsável pelas obras resolveu instalar duas lombadas (uma em cada sentido da via), a fim de que o condutor reduza a velocidade antes do início da sinalização.

Neste caso, os equipamentos serão colocados apenas na quinta-feira (15) e, a partir daí, a Casa Nova leva o maquinário para início das obras.

Ainda de acordo com o Major, será uma estrutura modelo para os postos policiais de uma forma geral. O equipamento será entregue com toda a mobília, estrutura de iluminação, refletores, baia de abordagem, estacionamento para viaturas, alojamentos, cozinha, copa, vidros blindados e 24 câmeras, sendo uma speed dome, com alcance nítido de até 500m.

Explica que será importante este novo posto para realização de um trabalho integrado com outras forças de segurança, bem como com outros órgãos estaduais, como a secretaria de tributação, que poderá utilizar o equipamento para instalação da balança de pesagem.

O major Emerson reforça a necessidade urgente de incremento no efetivo do DPRE para aumento das fiscalizações. Afirmou que espera que, diante da nova turma que irá concluir o curso de formação no mês de setembro, sejam enviados recrutas para compor o quadro da corporação.