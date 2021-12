Mossoró começa a vacinar com a D3 pessoas de 30 anos+ que tomaram a D2 há 5 meses

Mossoroense a partir dos 30 anos e que já concluíram o esquema vacinal da Covid-19 há cinco meses, já podem tomar a dose de reforço. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (29), pelo prefeito Allyson Bezerra.

Ainda de acordo com o gestor, a terceira dose poderá ser recebida no Ginásio do Sesi ou em uma Unidade Básica de Saúde.

A prefeitura lembra, ainda, a necessidade de concluir o esquema vacinal. Atualmente, são 22.593 em Mossoró que estão com a segunda dose em atraso.

Tanto a D1, quanto a D2, seguem sendo aplicadas em adultos e adolescentes a partir dos 12 anos de idade.

Ao todo, Mossoró já vacinou 221.785 pessoas com a D1, representando 75% do público-alvo, e 186.940 pessoas com D2 ou com a dose única, estando com 62% da população apta a ser vacinada completamente imunizada.

DOSE DO FINAL DE SEMANA

Neste final de semana, a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), aplicou mais de duas mil doses na campanha “Mossoró Vacina”.

Ao todo, quatro pontos receberam a população para tomar a primeira, segunda e terceira dose contra a Covid-19 entre sábado (27) e domingo (28).

Levantamento da SMS aponta que foram aplicadas 2.156 doses nos ginásios do Sesi e Pedro Ciarlini, no Mercado Central e no Partage Shopping. Deste total, 142 foram de D1, 1.754 de D2, 257 de D3 e 03 de DA (dose adicional). Nenhuma dose única foi aplicada.

Das 2.156 doses aplicadas neste final de semana, 259 foram no Partage Shopping, 827 no Ginásio do Sesi, 100 no Mercado Central e 970 no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini.