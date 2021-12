Mais de 18,5 mil estudantes faltaram ao segundo dia de aplicação do Enem 2021 no RN

Um total de 18.654 inscritos no Enem 2021 no Rio Grande do Norte deixaram de comparecer ao segundo dia de aplicação do exame.

Neste domingo (28) os estudantes responderam a 90 questões, sendo 45 de Matemática, códigos e suas tecnologias e 45 de Ciências da natureza e suas tecnologias, em um total de 5 horas de exame.

De acordo com o balanço divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 18.028 inscritos (25,2% dos inscritos) no estado faltaram à aplicação das provas do Enem Impresso, enquanto outros 626 (41,8%) faltaram ao Enem Digital.

Em todo o país, a abstenção foi de 930.243 estudantes, representando 29,9% do total de 3.109.802 inscritos. Esta foi, proporcionalmente, a maior taxa de ausências desde a edição de 2017.

No Rio Grande do Norte as provas do Enem Impresso foram aplicadas em 232 locais de 40 municípios, enquanto o Enem Digital aconteceu em 26 localidades da capital, Natal.

Veja AQUI o balanço de todos os estados.