Mais 1,6 tonelada de cocaína é apreendida pela PF e RF no Porto de Natal

A apreensão aconteceu no final da tarde desta segunda-feira (29), resultado de uma operação conjunta entre a Polícia Federal e Receita Federal. O entorpecente estava camuflado em uma carga de Gengibre que tinha como destino o porto de Rotterdam, na Holanda. Somente no ano de 2021, a Polícia Federal já apreendeu 1,885 kg de cocaína no Rio Grande do Norte.