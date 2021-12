A vacinação contra covid no Ginásio do Sesi acontece até hoje (30). A partir de amanhã (1º), a vacinação passa a acontecer nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Mossoró.

A parceria com o Sesi foi firmada com a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde.

Iniciada no dia 22 de abril deste ano, a parceria com o Sesi teve como objetivo facilitar o acesso à vacinação da Covid para a população. Foram oito meses realizando um serviço essencial de saúde para os mossoroenses, contribuindo no combate à pandemia. Durante esse período, somente no Ginásio do Sesi foram aplicadas 178.261 doses das vacinas contra a Covid-19.

Para formalizar o agradecimento pelos serviços prestados e encerramento das atividades, nesta terça-feira, às 16h, acontecerá uma cerimônia oficial no Sesi com a presença dos servidores da saúde, da secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas, do coordenador de Imunizações de Mossoró, Etevaldo do Lima, e do prefeito Allyson Bezerra.