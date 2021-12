Polícia elucida homicídio ocorrido em Mossoró e divulga foto do suspeito que está foragido

João Evangelista da Silva Sobrinho, de 34 anos, está sendo procurado por ter matado com golpes de faca William de Freitas, de 27 anos. O crime aconteceu neste domingo (28), na Rua Jerônimo Rosado, no bairro Santo Antônio. O suspeito teria discutido com a vítima em um bar e depois invadiu a casa dele, tendo cometido o crime da frente da esposa, que está grávida, e do filho da vítima, uma criança de apenas 1 ano e seis meses.