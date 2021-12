[AO VIVO] Justiça inicia segundo dia de júri popular dos acusados da morte de Henry Charle

Entrou para o segundo dia o júri popular de 5 acusados de envolvimento no homicídio do policial penal federal Henri Charle Gama e Silva, ocorrido no dia 2 de abril de 2017.

O julgamento foi iniciado às 9h de ontem (30). Neste primeiro dia, os trabalhos só foram encerrados às 21h40. Já nesta quarta-feira (1º), as atividades foram retomadas às 8h30.

No primeiro dia o Ministério Público Federal apresentou o caso e foram ouvidas as testemunhas arroladas pelos dois lados. A sessão pode ser conferida AQUI.

Hoje estão sendo ouvidos pelo juiz presidente do TJP, Orlan Donato, da 8ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, os cinco réus.



As rés Maria Cristina da Silva e Gilvaneide Dias Mota Bastos são irmãs. A primeira, inclusive, trabalhou como engomadeira e fazendo algumas faxinas na casa da vítima. Já Gilvaneide, morou alguns anos em São Paulo, cidade onde teria sido iniciado o plano para assassinar policiais penais federais.

Maria Cristina fez questão de frisar ao juiz que trabalhava na casa porque foi convidada por uma mulher chamada Vanda, que não foi ela que procurou o trabalho.

As duas irmãs estavam cumprindo prisão domiciliar em Mossoró. Ambas estão fazendo uso de tornozeleira eletrônica.

Também serão ouvidos nesta terça os outros três réus, Eduardo Lapa dos Santos, Jailton Bastos de Souza e Edmar Fudimoto. Estes três já cumprem prisão preventiva em presídios federais, conforme mandados expedidos pelo Juiz Orlan Donato.

Assim como no primeiro dia, a sessão desta quarta deverá durar o dia todo. A previsão é que este júri só seja concluído nesta quinta (2).

Os trabalhos também podem ser acompanhados ao vivo, por meio do canal do youtube da JFRN. Assista abaixo: