Réus pegam juntos mais de 125 anos de prisão pelo homicídio de Henry Charle

O MPF conseguiu obter a condenação dos 5 envolvidos no homicídio do Policial Penal Federal, ocorrido em abril de 2017, na cidade de Mossoró. O júri popular, que durou três dias, foi concluído na noite desta quinta-feira (2), com a sentença sendo proferida pelo juiz da 8ª Vara Federal, Orlan Donato; veja quantos anos pegou cada réu pelo crime.